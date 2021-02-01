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Şentop’tan Montrö Yanıtı

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Şentop’tan Montrö Yanıtı
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29 Mart 2021 - 14:26
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Montrö’den de çekilebilir” polemiği hakkında, “Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Montrö Anlaşması hakkında başlayan polemik hakkında, “Herkes kendisine gelsin. Bunu dile getirenler içlerindeki mandacı fikri dile getirmektedir. Onları kınıyorum” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop şunları söyledi:

Tekirdağ’da Atatürk Büstü’ne saldırı: 3 okul bahçesindeki Atatürk Büstleri’ne yönelik alçak saldırı girişimi olduğunu öğrendim. Kaide üzerine yazılar yazıldığı tespit edildi. Tahkikat devam ediyor. Bunun planlı olduğunu düşünüyorum. Bazı tespitler var, çalışmalar devam ediyor.

Montrö Anlaşması: Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetiyle bazı anlaşmaları zikrederek sordu. Ben de iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim. Bunun Montrö dahil bazı anlaşmaların nasıl tartışma konusu olduğunu sorguluyorum. İşin hukuki boyutuyla insan iş yapmazlar. Hukuk tekniği bakımından konuştuk. Lozan gibi Montrö gibi anlaşmalardan çıkmanın söz konusu olmayacağını da açık bir şekilde söyledim. Bunun imkansızlığını ifade ettim. Başta Montrö olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu, İstiklal Harbi’yle elde ettiğimiz mevzilerle ilgili hiçbir düşünce aklımızdan geçmemiştir. Türkiye’de siyaset yapan bazı insanların bir sözü veya kişiyi eleştirirken ne dediğine bakması gerektiğini düşünüyorum. Benim söylemişim gibi değerlendirme yapmalarından üzüntü duyuyorum. Bu tartışmalarda şunu gördüm, Türkiye’nin güvenliğini, sınırlarını koruyan anlaşmalar değildir, bunu koruyan devletimizin kudreti, ordumuzun gücüdür. 20 Temmuz 1936’da imzalandı, Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetinde 10 Temmuz 1936’da ‘Bedbin hava hakim’ diye manşet var. Yunus Nadi imzasıyla yayınlanan başyazı var. Türkiye’nin özgüvenine ve anlaşmadaki duruma bakınız. 1936’da 10 gün önce Türkiye’nin söylediği söz alternatif olmaz. Bu özgüveni bizler taşıyoruz. İçlerinde gizli mandacılık anlayışıyla özgüvensiz bazı siyasetçilerin bizim yazılı metinler üzerinden bizim sınırlarımızı tartışmaması gerektiğini ifade ederim. Herkes kendisine gelsin. Bunu dile getirenler içlerindeki mandacı fikri dile getirmektedir. Onları kınıyorum.

 

Hürriyet

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