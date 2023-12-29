Aydın’da operasyon ’40 bin makaron ele geçirildi’

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kaçakçılık çalışmalarına devam ediyor. Son operasyonla İncirliova ilçesinde de bir arama gerçekleştirildi.

Germencik ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından koordineli yürütülen operasyonla İncirliova ilçesinde O.A. adlı şahıs suçüstü yakalandı. Sigara satarken gözaltına alınan şüphelinin evine ve arabasına yönelik düzenlenen arama çalışmaları sonucunda 20 bin adet içi tütün dolu ve 20 bin adet boş toplamda 40 bin makaron ele geçirilirken bin 217 kesilmiş bandrole de el kondu.