Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Aydın’da operasyon ’40 bin makaron ele geçirildi’

Aydın’da operasyon ’40 bin makaron ele geçirildi’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
29 Aralık 2023 - 10:10
Alınan bilgilere göre Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma, 20 bin adet içi doldurulmuş ve aynı sayıda içi boş toplam 40 bin makaron ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kaçakçılık çalışmalarına devam ediyor. Son operasyonla İncirliova ilçesinde de bir arama gerçekleştirildi.

Germencik ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından koordineli yürütülen operasyonla İncirliova ilçesinde O.A. adlı şahıs suçüstü yakalandı. Sigara satarken gözaltına alınan şüphelinin evine ve arabasına yönelik düzenlenen arama çalışmaları sonucunda 20 bin adet içi tütün dolu ve 20 bin adet boş toplamda 40 bin makaron ele geçirilirken bin 217 kesilmiş bandrole de el kondu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Resmi ilan fiyat tarifesi değiştiResmi ilan fiyat tarifesi değişti
Uzman isim, göz sağlığı ile ilgili yanlış bilinenleri anlattıUzman isim, göz sağlığı ile ilgili yanlış bilinenleri anlattı
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladıHeyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladı
Soba kullananlar dikkat: uzmanlar uyardıSoba kullananlar dikkat: uzmanlar uyardı
Kontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdiKontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PKK’nın Tabka sorumlusu öldürüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aydın’da operasyon ’40 bin makaron ele geçirildi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Resmi ilan fiyat tarifesi değişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uzman isim, göz sağlığı ile ilgili yanlış bilinenleri anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Teleferikte mahsur kalan 19 kişi saatler sonra kurtarıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Soba kullananlar dikkat: uzmanlar uyardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kontrolünü kaybedip EDS direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!
SON DAKİKA HABERLERİ
Resmi ilan fiyat tarifesi değiştiAralık 29, 2023-10:09 am
29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 29, 2023-10:07 am
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladıAralık 29, 2023-10:06 am
Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!Aralık 29, 2023-10:00 am
Avrupa Merkez Bankası üyelerinden 2024’te indirim beklemeyin uyarısıAralık 29, 2023-9:45 am
Hepiniz bu kuralı çiğniyorsunuz. Cezası 4 bin 800 TLAralık 29, 2023-9:45 am
Çalışan emekliler bekliyordu!Aralık 29, 2023-9:42 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !