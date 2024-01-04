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TEM’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı Kazada 1 kişi tutuklandı

TEM’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı Kazada 1 kişi tutuklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ocak 2024 - 10:10
TEM Otoyolu’nda, meydana gelen kazada, 4 polis uyarılmıştı. Düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında 4 polis memuru ve 14 düzensiz göçmen yaralanmıştır. Olay, 2 Ocak günü polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği 34 GRA 929 plakalı Volkswagen marka aracın kaçmasıyla başlamıştır. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde iki polis aracına çarparak durdurulmuştur. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştır. Tedavileri tamamlanan polis memurları taburcu olurken, sürücü A.N. tutuklanmıştır. Araçta bulunan 14 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç Müdürlüğüne gönderilmiştir.

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