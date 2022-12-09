Arka Sokaklar bugün var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yapımcısı açıkladı!

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arka Sokaklar yeni bölümü geçtiğimiz hafta ekranlarda yer almamıştı. Geçtiğimiz Arka Sokaklar yapım şirkeri Erler Film’den konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler…