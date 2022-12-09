Arka Sokaklar bugün var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yapımcısı açıkladı!

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arka Sokaklar yeni bölümü geçtiğimiz hafta ekranlarda yer almamıştı. Geçtiğimiz Arka Sokaklar yapım şirkeri Erler Film’den konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler…
Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar bu hafta yayın saatinde yer almayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Arka Sokaklar dizisi çekimlerine dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara verilmişti. İzleyiciler Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu merak ediyorlar. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm hakkında bilgiler…
ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI?
Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm çekimlerine 45 günlük ara verilmişti. Dizinin yapımcısı türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle verilen ara bu hafta da devam ediyor. Arka Sokaklar yeni bölüm bu cuma da ekranlarda olmayacak. İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar ile ilgili açıklama yaptı. İnanoğlu; “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” dedi.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Arka Sokaklar yeni bölümle ilgili henüz bir tarih verilmedi. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada 45 günlük bir aradan söz edilmişti. Arka Sokaklar yayın tarihi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.