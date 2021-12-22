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MB, döviz hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı

MB, döviz hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı
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22 Aralık 2021 - 9:16

MB, döviz hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı

 

Son dakika: MB, döviz hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı

Son dakika haberine göre Merkez Bankası’ndan (MB) yapılan açıklamada, “TCMB, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi. MB’nin açıklamasına göre; destekten 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunanların faydalanacağı belirtildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine Destek sağlanmasına karar vermiştir. Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;

* 20 Aralık 2021 tarihinde ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.

* Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.

* Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

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* Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.

* Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.

* Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” denildi.

 

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