İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman son? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı

İstanbulkart kişiselleştirme yeni yıldan itibaren geçerli olacak. İstanbulkart indirim ve ücretsiz kullanım hakkından yararlanmaya devam etmek için yeni yılda kişiselleştirilmiş İstanbulkart uygulaması geçerli olacak. İstanbulkart kişiseleştirme yapmayanlar ise mevcut aktarma, indirim ve ücretsiz kullanım ayrıcalıklarından yararlanamayacaklar. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman kadar? İşte İstanbulkart kişiselleştirme son gün ve İstanbulkart kişiselleştirme ekranı…
İstanbulkart kişiselleştirme uyarıları metro ve toplu ulaşım araçlarda sık sık yapılırken, vatandaşlar İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır araştırmalarına hızkazandırdı. Yapılan duyurularda kişiselleştirilmeyen İstanbulkart’larda indirimin uygulanmayacağına dikkat çekiliyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme ne zamana kadar, nasıl ve nereden yapılır? İşte, İstanbulkart kişiselleştirme ekranı ve son tarih…
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NE ZAMANA KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart için yeni uygulama geliyor. İstanbulkart kişiselleştirme 1 Ocak 2023 tarihinden iribaren geçerli olacak. Kişiselleştirme yapılmamış kartlar ise bu tarihten itibaren özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
İstanbulkart kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılacak. Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstünü kapsayan kırmızı renkli İstanbulkart’lar kişiselleştirme işleminden sonra aktarma, indirim ve ücretsiz haklarından faydalanabilecek.
İstanbulkart kişiselleştirme işlemi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresinden yapılabilecek. Ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi gerçekleştirilebilecek.