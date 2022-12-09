Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman son? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman son? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı
1 views
09 Aralık 2022 - 15:00

İstanbulkart kişiselleştirme yeni yıldan itibaren geçerli olacak. İstanbulkart indirim ve ücretsiz kullanım hakkından yararlanmaya devam etmek için yeni yılda kişiselleştirilmiş İstanbulkart uygulaması geçerli olacak. İstanbulkart kişiseleştirme yapmayanlar ise mevcut aktarma, indirim ve ücretsiz kullanım ayrıcalıklarından yararlanamayacaklar. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman kadar? İşte İstanbulkart kişiselleştirme son gün ve İstanbulkart kişiselleştirme ekranı…

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman son İstanbulkart kişiselleştirme ekranı

 

İstanbulkart kişiselleştirme uyarıları metro ve toplu ulaşım araçlarda sık sık yapılırken, vatandaşlar İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır araştırmalarına hızkazandırdı. Yapılan duyurularda kişiselleştirilmeyen İstanbulkart’larda indirimin uygulanmayacağına dikkat çekiliyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme ne zamana kadar, nasıl ve nereden yapılır? İşte, İstanbulkart kişiselleştirme ekranı ve son tarih…

 

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NE ZAMANA KADAR

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NE ZAMANA KADAR?

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart için yeni uygulama geliyor. İstanbulkart kişiselleştirme 1 Ocak 2023 tarihinden iribaren geçerli olacak. Kişiselleştirme yapılmamış kartlar ise bu tarihten itibaren özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

 

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

 

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılacak. Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstünü kapsayan kırmızı renkli İstanbulkart’lar kişiselleştirme işleminden sonra aktarma, indirim ve ücretsiz haklarından faydalanabilecek.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresinden yapılabilecek. Ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi gerçekleştirilebilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Xiaomi ilk masaüstü PC’si Mi Mini’yi gösterdi: Çinlilerin kimden ilham aldığı belli oluyorXiaomi ilk masaüstü PC’si Mi Mini’yi gösterdi: Çinlilerin kimden ilham aldığı belli oluyor
Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti! Asgari ücrette 4 seçenek masada…Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti! Asgari ücrette 4 seçenek masada…
Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde yangın çıktıÇırağan Sarayı’nın otel bölümünde yangın çıktı
“TRT World Forum 2022” Başladı“TRT World Forum 2022” Başladı
Benzinde indirim geliyorBenzinde indirim geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TOKİ KURA TAKVİMİ (9-11 Aralık) || TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi ilde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arka Sokaklar bugün var mı, yok mu? Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yapımcısı açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman son? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP, asgari ücret teklifini açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Xiaomi ilk masaüstü PC’si Mi Mini’yi gösterdi: Çinlilerin kimden ilham aldığı belli oluyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenomen Cansu Nur Çufalı bu sefer de eşini dövdü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Netflix Türkiye’de en çok izlenenler belli oldu! Sadece 2 Türk dizisi listede…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti! Asgari ücrette 4 seçenek masada…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu! Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ALES sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandıAralık 2, 2022-4:25 pm
Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandıAralık 1, 2022-2:44 pm
Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyorAralık 1, 2022-2:42 pm
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
‘Dünyada tam elektrikli otomobil yapan ikinci firmayız’Kasım 16, 2022-12:34 pm
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladıKasım 16, 2022-12:27 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !