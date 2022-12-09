İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman son? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı

İstanbulkart kişiselleştirme yeni yıldan itibaren geçerli olacak. İstanbulkart indirim ve ücretsiz kullanım hakkından yararlanmaya devam etmek için yeni yılda kişiselleştirilmiş İstanbulkart uygulaması geçerli olacak. İstanbulkart kişiseleştirme yapmayanlar ise mevcut aktarma, indirim ve ücretsiz kullanım ayrıcalıklarından yararlanamayacaklar. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır, ne zaman kadar? İşte İstanbulkart kişiselleştirme son gün ve İstanbulkart kişiselleştirme ekranı…