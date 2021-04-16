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Eskişehir’de Kıskançlık Cinayeti

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Eskişehir’de Kıskançlık Cinayeti
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16 Nisan 2021 - 11:47
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Eskişehir’de iki ay önce kız arkadaşını kıskandığı kişiyi kafasından av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Eskişehir’de edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2021 tarihinde 29 yaşındaki Emrah Sakarya için kayıp müracaatı yapıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu öldürülme şüphesi taşıyan olayın incelemesini Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldı.

CİNAYETİ DAHA FAZLA SAKLAYAMADI

İHA’da yer alan habere göre olayla ilgili defalarca irtibata geçilen Emrah Sakarya’nın arkadaşı 35 yaşındaki Defne U., olayı daha fazla saklayamayınca cinayeti itiraf etti. Maktul Emrah Sakarya’nın kayıp olmadığını, 25 yaşındaki erkek arkadaşı Ömer Böyüt tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.

İKİSİNİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olayı itiraf eden Defne U.’dan, Ömer Böyüt’ün olay günü maktul ile kendisini Mihalgazi yolundaki ormanlık alanda gördüğü öğrenildi. Aralarında bir şey olup olmadığını sorgulayan Ömer Böyüt’ün daha sonra her ikisini de ölümle tehdit ettiği öğrenildi. Defne U., maktul ile aralarında bir ilişki olup olmadığını defalarca soran Ömer Böyüt’ün, yanında bulunan av tüfeği ile maktul Emrah Sakarya’yı başından vurarak öldürdüğünü anlattı.

POLİS KÖPEKLERİ İLE ORMAN ARAŞTIRILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Defne U.’dan aldıkları bilgiler doğrultusunda Mihalgazi yolundaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Ormanlık alanda polis iz arama köpekleriyle birlikte yapılan çalışmalar sonuç verdi.

CANSIZ BEDEN VE TÜFEK ORMANDA BULUNDU

Cinayetin işlendiği ormanlık alanın içinde Emrah Sakarya’nın cansız bedeni ve cesedin yanında olayda kullanılan av tüfeğine ulaşıldı. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet şüphelisi Ömer Böyüt ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ömer Böyüt, cezaevine gönderildi.

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