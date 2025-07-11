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ARDA TURAN’DAN AVRUPA’DA FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine unutulmaz bir başlangıç yaptı. UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’in başında sahaya çıkan Turan, Finlandiya temsilcisi Ilves karşısında 6-0’lık tarihi bir galibiyet elde etti.

Ljubljana’da oynanan mücadelede Shakhtar, üstün oyunuyla rakibini adeta sahadan sildi. Goller Alisson (2), Kaua Elias, Kevin, Pedrinho ve Newerton’dan geldi. Bu sonuç, kulübün Avrupa kupaları tarihinde aldığı en farklı galibiyet olarak kaydedildi.

Maç sonrası açıklama yapan Arda Turan, “Kısa sürede bu sonucu almak kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu sadece bir başlangıç,” dedi. Takımın fiziksel seviyesi ve taktiksel disiplini dikkat çekti.

Rövanş maçı 17 Temmuz’da Finlandiya’da oynanacak. Shakhtar turu geçerse, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu olası eşleşme, futbolseverleri şimdiden heyecanlandırıyor.

Turan’ın teknik direktörlük kariyerindeki bu hızlı çıkışı, Avrupa futbol kamuoyunda da yankı buldu. Takımıyla yakaladığı enerji ve sistemli futbol, gelecekte neler yapabileceğine dair güçlü sinyaller verdi.

ARDA TURAN’DAN AVRUPA’DA FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ
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