PSG Real Madrid’i 4 Golle Eledi, Finale Yükseldi

Maçın Yıldızı Fabian Ruiz ve Erken Goller

Maça çok hızlı başlayan PSG, henüz 6. dakikada Fabian Ruiz’in golüyle öne geçti. Bu golün üzerinden sadece üç dakika geçmişti ki Ousmane Dembélé, takımını 2-0 öne geçirdi. Real Madrid, bu baskı karşısında organize olamadan üçüncü golü yedi: 24. dakikada Ruiz bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı.

İkinci yarıda temposunu sürdüren PSG, oyunu domine etmeye devam etti. 87. dakikada Gonçalo Ramos’un attığı golle fark dörde çıktı ve Fransız temsilcisi sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Luis Enrique’nin Sistemi Real Madrid’i Çöktürdü

PSG’nin teknik direktörü Luis Enrique, taktiksel anlamda tam isabetli bir sistemle sahadaydı. Topa %76 oranında sahip olan Paris ekibi, rakibini neredeyse hiç oynatmadı. Savunma hattında yapılan organize presler, Real Madrid’in topu ileriye taşımasını engelledi. İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso’ya sert eleştiriler yöneltti.

Real Madrid İçin Unutulmak İstenen Bir Gece

Real Madrid cephesi ise formsuz bir kadroyla mücadele etti. Önemli oyuncularının eksikliği, savunmadaki zaafları iyice görünür kıldı. Özellikle ilk 25 dakikada yenen 3 gol, İspanyol temsilcisi adına maçı daha başlamadan bitirdi. Xabi Alonso’nun yaptığı sistem değişiklikleri de beklenen katkıyı sağlamadı.

Finalde Rakip: Chelsea

PSG, bu büyük zaferin ardından finale yükseldi ve 13 Temmuz 2025 Pazar günü İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Chelsea ise diğer yarı finalde Palmeiras’ı mağlup ederek finale çıkmayı başarmıştı. Bu mücadele, sezonun en prestijli kupalarından biri olan Kulüpler Dünya Kupası’nı kimin kazanacağını belirleyecek.

PSG, turnuvayı kazanması hâlinde sezonu dört büyük kupayla tamamlama şansına sahip olacak.