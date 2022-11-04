Anadolu Efes, Münih’te mağlup

THY Euroleague 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih’e 81-78 yenildi.

THY EuroLeague’de sezona istediği gibi başlayamayan son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes dün de haftaya sonuncu giren Bayern Münih’e Almanya’da 81-78 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını bir sayı önde kapatan temsilcimiz üçüncü çeyrekte farkı 7’ye kadar çıkarsa da akabinde Bayern’in serisi başladı.

ÜST ÜSTE KAÇIRDILAR

Bu kez Alman ekibi farkı 8’e kadar çıkardı ancak 26 saniye kala fark 2’ye indi. Cassius’un skoru 81- 78 yapan serbest atışının ardından Anadolu Efes hücumunda Clyburn ve Micic üst üste iki pozisyonda üç sayılık atışlardan faydalanamayınca bu zorlu maçı Bayern 81-78 kazandı.