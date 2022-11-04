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Anadolu Efes, Münih’te mağlup

Anadolu Efes, Münih’te mağlup
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Kasım 2022 - 10:02

Anadolu Efes, Münihte mağlup

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Euroleague’in 6. haftasında Bayern Münih’e deplasmanda 81-78 kaybetti.

THY Euroleague 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih’e 81-78 yenildi.

THY EuroLeague’de sezona istediği gibi başlayamayan son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes dün de haftaya sonuncu giren Bayern Münih’e Almanya’da 81-78 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını bir sayı önde kapatan temsilcimiz üçüncü çeyrekte farkı 7’ye kadar çıkarsa da akabinde Bayern’in serisi başladı.

ÜST ÜSTE KAÇIRDILAR

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Bu kez Alman ekibi farkı 8’e kadar çıkardı ancak 26 saniye kala fark 2’ye indi. Cassius’un skoru 81- 78 yapan serbest atışının ardından Anadolu Efes hücumunda Clyburn ve Micic üst üste iki pozisyonda üç sayılık atışlardan faydalanamayınca bu zorlu maçı Bayern 81-78 kazandı.

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