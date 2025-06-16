Fatih Terim’den Ayrılık Kararı: Al-Shabab Defteri Kapanıyor

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Suudi Arabistan macerasına son veriyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Al-Shabab ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Terim, yeni sezonda takımın başında yer almayacak.

Yol Ayrımı Kesinleşti

Fanatik’in haberine göre 71 yaşındaki deneyimli teknik adam, görevine devam etmeme kararı aldı. Kulüple yolların ayrılması yönünde karşılıklı mutabakata varıldığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Al-Shabab Karnesi

Fatih Terim, Al-Shabab’ın başında 23 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.74 puan ortalaması yakaladı. Takımı ligde üst sıralara taşımayı başaran Terim’in ayrılık kararı, Suudi futbol kamuoyunda da gündem yarattı.

Yeni Adres Merak Konusu

Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Terim’in önümüzdeki dönemde nasıl bir kariyer planı izleyeceği ise merakla bekleniyor.