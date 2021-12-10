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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Lazio maçı sonrası flaş sözler! ‘İzin verilirse…’

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Lazio maçı sonrası flaş sözler! ‘İzin verilirse…’
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10 Aralık 2021 - 9:15

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Lazio maçı sonrası flaş sözler! ‘İzin verilirse…’

 

Galatasaray Başkanı Burak Elmastan Lazio maçı sonrası flaş sözler İzin verilirse...

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamlayan Galatasaray’da başkan Burak Elmas, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Elmas’ın sözleri;

Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye için bu puanları aldık. Tüm Türk halkına armağan olsun. Daha işimiz yeni başlıyor, bitmedi. Bazı şeylere rağmen Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz”

DAHA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ

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İnşallah olur. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Oyuncularımız da yapıyor. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’de de izin verilirse daha iyi şeyler de yapacağız

 

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