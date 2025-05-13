ARDA TURAN HAKKINDAKİ HAKARET DAVASINDA KARAR

Kamuoyunda “Fon vurgunu” davası olarak bilinen sürecin merkezindeki eski banka müdürü Seçil Erzan, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında hakaret iddiasıyla açtığı davadan vazgeçti. İstanbul Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şikayetin geri çekilmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

ŞİKAYET 2 MART 2024’TE YAPILMIŞTI

Seçil Erzan, 2 Mart 2024 tarihinde avukatı aracılığıyla Arda Turan’ın kendisine yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak dava sürecinde Erzan cephesinden sürpriz bir gelişme yaşandı.

Turan’ın avukatı Burak Bülbül tarafından mahkemeye sunulan dilekçeye göre, Seçil Erzan şikayetinden vazgeçtiğini beyan etti. Bu gelişme, kamuoyunun dikkatle takip ettiği dava dosyasının seyrini değiştirdi.

MAHKEMEDEN DÜŞME KARARI

Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Seçil Erzan’ın şikayetinden vazgeçmesi ve ilgili suçun şikayete bağlı olması nedeniyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı:

“Her ne kadar sanık Arda Turan hakkında, mağdur Seçil Erzan’a karşı hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılmış ise de; mağdurun şikayetinden vazgeçtiği, atılı suçun kovuşturmasının şikayete bağlı olduğu anlaşıldığından kamu davasının düşmesine karar verilmiştir.”

FON VURGUNU DAVASININ GÖLGESİNDE BİR DÜZENLEME

Seçil Erzan, kamuoyunun yakından takip ettiği yüksek profilli dolandırıcılık davası kapsamında çok sayıda ünlü isimle bağlantılı iddiaların odağında yer alıyor. Arda Turan da bu süreçte adı geçen isimlerden biri olmuş ve zaman zaman kamuoyunda Erzan’a yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu.

Hakaret davasının düşmesi, Erzan’ın dava sürecindeki stratejisinde değişiklik olduğu yönünde yorumlara neden oldu.