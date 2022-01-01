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Bakan Nebati Londra’da Kimle Görüşecek?

Bakan Nebati Londra’da Kimle Görüşecek?
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07 Şubat 2022 - 15:04

Bakan Nebati Londra’da Kimle Görüşecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra ziyaretinin ayrıntıları belli oldu.

Bakan Nebati Londra'da Kimle Görüşecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 8 Şubat Londra saati 10:00 ve 14:30’da yabancı yatırımcılarla Londra’da iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

Bloomberg HT’den Erol Oytun Ercan’ın haberine göre, toplantıyı Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk’in ana ortakları olduğu İngiltere’deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group düzenleyecek.

BÜYÜKELÇİ KONUTUNDA

İki toplantı da Londra Türkiye Büyükelçiliği’nin eskiden bulunduğu fakat şu an büyükelçi konutu olarak kullanılan binada gerçekleştirilecek.

Bakan Nureddin Nebati, Nikkei’ye verdiği röportajda Londra ziyaretiyle ilgili “(Yatırımcılara) izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız” demişti.

G20 İÇİN JAKARTA’YA GEÇECEK

Londra’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğini belirten Nebati, oradan da G20 zirvesi için Jakarta’ya geçeceğini dile getirmişti.

Londra ve Bahreyn’i birer kez daha ziyaret edeceğini söyleyen Nureddin Nebati, “Baharda Japonya, Çin ve Singapur’u ziyaret ederek Avrupa, Körfez ve Doğu Asya turunu tamamlayacağım” demişti.

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