CNN Türk spor spikerinden büyük gaf! ‘Çifte mutluluk yaşadık…’

CNN Türk’te günün spor gelişmelerini ekrana yansıtılan gazete küpürlerinden okuyan spor spikeri, çifte mutluluk yaşadıklarını ifade etti.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlayan spiker “Çifte mutluluk yaşadık. Hem Filenin Sultanları hem de futbolda yüzümüz güldü. Süper Kanarya 1-0, Kara Kartal 2-0’la maçların galibi oldu.” ifadelerini kullandı.
Süper Lig’de Fenerbahçe, Ankaragücü’nü 1-0’la mağlup ederken Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.
Spikerin, temsilcilerimizin Avrupa maçı olmamasına karşın “Çifte mutluluk” ifadesini kullanması ise sosyal medyada gündem oldu.