Arda Güler’in sevgilisi sosyal medyanın gündeminde! Evlilik sorusuna yanıt

EVLİLİK AÇIKLAMASI!

Arda ve sevgilisinin paylaştığı fotoğraflar, birçok kişi tarafından beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı. ‘Duru ve Arda ne zaman evlenecekler?’ sorusunu yanıtlayan Duru Nayman, “Henüz erken böyle konular bence, ama bilmiyorum” yorumunu yaptı.