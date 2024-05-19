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Arda Güler’in sevgilisi sosyal medyanın gündeminde! Evlilik sorusuna yanıt

Arda Güler’in sevgilisi sosyal medyanın gündeminde! Evlilik sorusuna yanıt
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mayıs 2024 - 14:13

İspanyol devi Real Madrid’de oynayan ve futboluyla İspanya’yı sallayan Milli yıldız Arda Güler, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. Genç yeteneğin, kız arkadaşı ile paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar…

Arda Güler'in sevgilisi sosyal medyanın gündeminde! Evlilik sorusuna yanıt - Sayfa 1

Real Madrid’de son dönemde sergilediği performans ile İspanyol basınında sürekli manşetleri süsleyen Arda Güler, uzun zaman sonra özel hayatıyla gündeme geldi.

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Arda Güler'in sevgilisi sosyal medyanın gündeminde! Evlilik sorusuna yanıt - Sayfa 2

Ligin sonuna doğru Carlo Ancelotti’nin gözüne girmeyi başaran Fenerbahçe’nin eski yıldızı, kız arkadaşı ile fotoğraflar paylaştı. Söz konusu paylaşımlar büyük ilgi çekti.

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Arda Güler'in sevgilisi sosyal medyanın gündeminde! Evlilik sorusuna yanıt - Sayfa 3

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Arda Güler’ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı son fotoğraflar, taraftarların ve futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Özellikle sevgilisi Duru Nayman ile birlikte verdikleri pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğuyla dikkat çekti.

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Arda Güler'in sevgilisi sosyal medyanın gündeminde! Evlilik sorusuna yanıt - Sayfa 4

EVLİLİK AÇIKLAMASI!

Arda ve sevgilisinin paylaştığı fotoğraflar, birçok kişi tarafından beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı. ‘Duru ve Arda ne zaman evlenecekler?’ sorusunu yanıtlayan Duru Nayman, “Henüz erken böyle konular bence, ama bilmiyorum” yorumunu yaptı.

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Arda Güler'in sevgilisi sosyal medyanın gündeminde! Evlilik sorusuna yanıt - Sayfa 5

DURU NAYMAN KİMDİR?

2005 doğumlu olan Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynuyor. Nayman, eskiden Fenerbahçe’de de forma giymişti.

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Arda Güler'in sevgilisi sosyal medyanın gündeminde! Evlilik sorusuna yanıt - Sayfa 6

MADRİD’E GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Madrid’e seyahat eden ünlü futbolcu Arda Güler’in yanında 18 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman’ın olduğu görüldü.

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