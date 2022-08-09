Tepkiler büyüdü

İki gün evvel instagram hesabı üzerinden Başak Sayan’ın 25 sene önceki bir fotoğrafını paylaşan ve fotoğrafın seviyesiz olduğunu dile getirerek takipçilerinden özür dileyen Azra Kohen giderek büyüyen tepkiler üzerine yazdıklarını silerek geri adım attı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ile ünlü kadın Kohen’i kadın bedeni üzerinden eril dil kullanarak şiddet uygulamakla suçladı. 2017 yılından beri devam eden intihal davasının istinafta devam ettiğini Başak Sayan Kohen’in davayı kazandım şeklindeki iddialarını bugün paylaştığı istinaf belgeleri ile yalanladı ve Kohen’e kendisiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle yeni bir dava açtığını duyurdu. 2020 yılında ünvan kullanma yetkisi olmamasına rağmen psikolog olarak ekranlarda boy gösteren Kohen diploma krizi yaşamış ve Liverpool üniversitesinden aldığı ve akreditesi bulunmayan uzaktan eğitim diploması ile çok sayıda psikoloğun hedefi olmuş, sahte psikolog olarak adlandırılmıştı.