Müzik dünyasına adım attı! Merve Boluğur’dan ‘erotik’ şarkı bombası

Merve Boluğur önceki gün annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu Boluğur, şu sıralar kalbinin boş olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hayatımda kimse yok. Laf olsun diye biriyle çıkmayı sevmiyorum. İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim iki dakikamı, bir dakika mı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Gerçek ilişkiler kurmayı çok seviyorum. Derin bağlar kurmayı… Ondan seçici davranıyorum.”

SEKSİ VE KADINSI ŞEYLERİ SEVİYORUM

Boluğur, yakında yeni single’ını yayınlayacağını duyurdu. Oyuncu, sözleri kendisine ait şarkıyla ilgili şunları söyledi:

“Aranje kısmında son dokunuşları yapıyoruz. Okumalar bitti. Duygularımı anlatmayı çok seviyorum. Tamamen duygularımla yola çıkarak yazdığım bir şarkı. Yaşanmışlıklar var. Böyle seksi, kadınsı ve dişi şeyleri çok seviyorum. O duygumu düşünerek yazdım. Daha önce müzik eğitimi almadım. Bu içsel bir şey.”

GÜLŞEN’İ ÇOK BEĞENİYORUM

Boluğur, “Sahneye çıkacak mısınız?” sorusuna ise “Teklif geliyor ama öyle bir düşüncem yok. Gülşen’i çok beğeniyor, cesur buluyorum” yanıtını verdi.

MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI

Merve Boluğur sözleri kendisine ait olan şarkısıyla müzik dünyasına adımını attı.

Boğulur’un şarkısından ilk bölüm geldi. Boğulur’un şarkısı sosyal medyada “iç gıdıklayıcı” bulundu.

“Şşşşşitttt! Dayanabilir misin? Hadi yaklaş.” diye başlayan şarkının sözleri şöyle:

”şşşşşştttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca..piişşşt kendine gelememişssin ölüyorsun anlasana..acıttığın “geçmiş”artık koymaz ki bana..kimse kesmez seni hadi “gölgelerde”ara ..tehlike çanları çalıyor dayanabilir misin..geliyorsun şeytanına:) hadi dizginle beni “birleştir” al aşk işte bu doya doya..senin kalbini alıcam istediğimdede “çıkarıp oynayacağım..rap kısmı her yanımız ateş alanı..o duygu büzi tutsak etti içine..bir ben senden geçir kendinden..duvarlar aşk diye haykırıyor..tutkuları boylayalım arzular örtüstüğünde..sesler çıglıklari alt etsin..tenler birbirini ölesiye sevsin.. ”