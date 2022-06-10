Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Müzik dünyasına adım attı! Merve Boluğur’dan ‘erotik’ şarkı bombası

Müzik dünyasına adım attı! Merve Boluğur’dan ‘erotik’ şarkı bombası
0 views
10 Haziran 2022 - 15:33
Single çıkarma hazırlığında olan Merve Boluğur, aşk hayatı hakkında konuşmuş, “İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim iki dakikamı, bir dakikamı hatta saniyemi alır.” demişti. Merve Boluğur sözleri kendisine ait olan şarkısıyla müzik dünyasına adımını attı. Sosyal medyada Boluğur’un şarkısı ‘erotik’ bulundu. İşte Boluğur’un şarkısının sözleri…

Merve Boluğur önceki gün annesi Nehra Boluğur ile Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu Boluğur, şu sıralar kalbinin boş olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hayatımda kimse yok. Laf olsun diye biriyle çıkmayı sevmiyorum. İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim iki dakikamı, bir dakika mı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Gerçek ilişkiler kurmayı çok seviyorum. Derin bağlar kurmayı… Ondan seçici davranıyorum.”

SEKSİ VE KADINSI ŞEYLERİ SEVİYORUM

Boluğur, yakında yeni single’ını yayınlayacağını duyurdu. Oyuncu, sözleri kendisine ait şarkıyla ilgili şunları söyledi:

“Aranje kısmında son dokunuşları yapıyoruz. Okumalar bitti. Duygularımı anlatmayı çok seviyorum. Tamamen duygularımla yola çıkarak yazdığım bir şarkı. Yaşanmışlıklar var. Böyle seksi, kadınsı ve dişi şeyleri çok seviyorum. O duygumu düşünerek yazdım. Daha önce müzik eğitimi almadım. Bu içsel bir şey.”

GÜLŞEN’İ ÇOK BEĞENİYORUM

Boluğur, “Sahneye çıkacak mısınız?” sorusuna ise “Teklif geliyor ama öyle bir düşüncem yok. Gülşen’i çok beğeniyor, cesur buluyorum” yanıtını verdi.

MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATTI

Merve Boluğur sözleri kendisine ait olan şarkısıyla müzik dünyasına adımını attı.

Boğulur’un şarkısından ilk bölüm geldi. Boğulur’un şarkısı sosyal medyada “iç gıdıklayıcı” bulundu.

“Şşşşşitttt! Dayanabilir misin? Hadi yaklaş.” diye başlayan şarkının sözleri şöyle:

”şşşşşştttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca..piişşşt kendine gelememişssin ölüyorsun anlasana..acıttığın “geçmiş”artık koymaz ki bana..kimse kesmez seni hadi “gölgelerde”ara ..tehlike çanları çalıyor dayanabilir misin..geliyorsun şeytanına:) hadi dizginle beni “birleştir” al aşk işte bu doya doya..senin kalbini alıcam istediğimdede “çıkarıp oynayacağım..rap kısmı her yanımız ateş alanı..o duygu büzi tutsak etti içine..bir ben senden geçir kendinden..duvarlar aşk diye haykırıyor..tutkuları boylayalım arzular örtüstüğünde..sesler çıglıklari alt etsin..tenler birbirini ölesiye sevsin.. ”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Abant Gölü ve çevresi ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı…Abant Gölü ve çevresi ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı…
ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
3 bin yeni anaokulu3 bin yeni anaokulu
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’a ‘operasyon’ uyarısı! ‘Daha sertleri gelebilir…’Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’a ‘operasyon’ uyarısı! ‘Daha sertleri gelebilir…’
Ünlü spiker Ali Kırca’nın son görüntüsü gündem olduÜnlü spiker Ali Kırca’nın son görüntüsü gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müzik dünyasına adım attı! Merve Boluğur’dan ‘erotik’ şarkı bombası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anadolu’nun Metaverse Açılan Kapısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michaela Astro’dan sanat dünyası ile ilgili bomba açıklamalar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor! İşte şoke eden ayrılığın sebebi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji Uyardı Cumartesiden İtibaren Sıcaklık Düşecek Yağışlar Geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’dan Türkiye’ye Türkçe Yanıt!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan AKP’li Vekillerin Telefonuna Çıkmayan Bakanlara Fırça
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya’da içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter radardan kaybolduHaziran 10, 2022-9:39 am
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!Haziran 9, 2022-1:59 pm
İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına acil uyarı!Haziran 9, 2022-11:55 am
ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?Haziran 9, 2022-10:06 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıHaziran 9, 2022-9:59 am
5 soruda kira düzenlemesiHaziran 9, 2022-9:28 am
Gram altın kritik seviyeyi aştı!Haziran 8, 2022-11:01 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !