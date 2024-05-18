Kırmızı kart kararı ortalığı karıştırdı! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında ortalık bir anda karıştı. Halil Umut Meler’in gösterdiği kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya indi.
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Kayserispor, Konyaspor’u konuk ettiği maçta tansiyon yükseldi. Müsabakanın 17. dakikasında hakem Halil Umut Meler, Nazon’a Uğurcan Yazğılı’ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gösterdi ve Kayserispor 10 kişi kaldı. Bu karttan sonra Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girdi ve büyük tepki gösterdi. Öte yandan tribünden sahaya yabancı yağdı.
DİREKT KIRMIZI KART
Karşılaşmanın 17. dakikasında Kayserispor’da Nazon, Uğurcan’a ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında doğrudan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
BAŞKAN ALİ ÇAMLI ÇILGINA DÖNDÜ
Çıkan kırmızı kartın ardından saha ve saha kenarı karıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek hakeme itiraz etti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı’ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.
Başkan Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Daha sonra emniyet güçleri, Ali Çamlı’ya güçlükle engel oldu.
Güvenlik güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Bu olaylardan dolayı maç yaklaşık 10 dakika durdu. Ortam sakinleşince müsabaka devam etti.