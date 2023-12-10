Usta oyuncu Fatma Girik’in arkasındaki ismi açıkladı: ‘O olmasaydı buralara gelebilir miydi?’

“DÖRT YAPRAKLI YONCA BANA İTİCİ GELİYOR”

Kalaycıoğlu’nun “O dönem piyasa bu kadar zalim olmasaydı o 4 yaprak yonca seninle birlikte 5 yapraklı olur muydu?” sorusu üzerine konuşan usta isim, sözlerine şöyle devam etti: “Zaten o Dört Yaprak Yonca ismi bana hep itici gelmiştir fakat bir şey diyememişimdir. Bircan bunu ortaya atarak çok sevdiği ablalarını bir araya getirdi. Ben Bircan’a (Bircan Usallı Silan) bunu yıllar önce söyleyerek gel benimle de çalış demiştim. O zaman olmadı nedense. Onlar değerlerini, kıymetlerini bilmiyor değilim. Ben onları çok seviyorum, benim için de önemli. Ama koskoca bir Türk sineması 4 isme bağlanamaz. Buraya çok emek vermiş ve zirveye çıkmış insanlar var. Onları çiğneyip geçmek çok ayıp. O dönemlerde projelere büyük isimlere verilir, kalanlar bize dağıtılırdı. Ben hayatımda sadece Senede Bir Gün’ü yakalayabildim. Onda da Türkan Şoray oynayacaktı ama galiba rahatsızlanmış. Rahatsızlanmasaydı bana kalmazdı. Ben 100’e yakın filmde rol aldım.”