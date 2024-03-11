Arda Güler’in golü sonrası Rus model Svetlana Alekseeva’dan yeni paylaşım!

Real Madrid’de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Celta Vigo filelerini havalandırarak, İspanya kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Real Madrid’in neredeyse her maçına gelen Rus model Svetlana Alekseeva’dan yeni bir Arda Güler paylaşımı geldi.
İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo’yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.
90’DA GİRDİ 4 DAKİKA SONRA ATTI
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius’un yerine Arda Güler’i sahaya aldı.
Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos’un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid’deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.
RUS MODELDEN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI
İspanyol devinin maçlarını yakından takip eden Rus model Svetlana Alekseeva’dan Arda Güler paylaşımı geldi. Daha önce de Arda Güler’i yemeğe davet eden Svetlana Alekseeva’nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.