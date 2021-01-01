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Nevzat Aydın İstanbul’un köklü kulübüne başkan oluyor

Nevzat Aydın İstanbul’un köklü kulübüne başkan oluyor
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16 Kasım 2021 - 14:37

Nevzat Aydın İstanbul’un köklü kulübüne başkan oluyor

Son dakika: Nevzat Aydın İstanbulun köklü kulübüne başkan oluyor

Yemeksepeti’nden ayrıldığını açıklayan Nevzat Aydın’ın yeni planı belli oldu. Aydın, İstanbul’un köklü kulübüne başkan olma hazırlığında…

Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevini bıraktığını açıklayan ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın’ın yeni projesi belli oldu.

Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Sarıyer Kulübü’ne başkan olabilir. Ajansspor’un haberine göre; Aydın, Sarıyer Kulübü’nü şirketleştirme için çalışmalara başladı ve geçmişe dönük dosyaları inceledi.

Haziran ayında yapılacak kongrede Nevzat Aydın’ın Sarıyer Kulübü’ne başkan olması bekleniyor.

‘Tek amacım Sarıyer’i hak ettiği yerlere getirmek’

Aydın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Sarıyer Kulübü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Elde ettiğim vizyon ve birikimleri bana en yakın gelen Sarıyer ile birleştirmek istiyorum. Bunda kulübün hikayesi büyük rol oynadı. Ayrıca kulüpten hiçbir beklentim yok. Tek amacım Sarıyer’i hak ettiği yerlere getirmek.”

Nevzat Aydın kimdir?

Nevzat Aydın, 1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aydın’ın annesi öğretmen, babası ise Noter’di. Lise eğitimini Bursa Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Aydın, üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği alanında almaya karar verdi. Bu amaçla girdiği Boğaziçi Üniversitesi’nden 1999 yılında mezun oldu.Mezuniyetinin ardından Aydın, becerilerini geliştirebilmek adına yüksek lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Silikon Vadisi’nde yer alan University of San Francisco’da MBA eğitimi almaya başladı. Fakat master eğitimini tamamlamadan Türkiye’ye geri döndü.

Ocak 2001’de yemeksepeti.com adlı internet sitesi kullanıma açıldı. Aydın, henüz 24 yaşındayken ilk girişimciliğine imza attı. Yemeksepeti’nin kurulma maliyetini, iki diğer ortağı, toplamda 150 bin dolar harcayarak karşıladı.Yemeksepeti, ilk zamanlarda popüler bir internet sitesi değildi çünkü internet henüz Türkiye’de yaygınlaşmamıştı. Bu sebeple Nevzat Aydın, internetin Türkiye’de yayınlaşmasını ve kullanıcı sayısının artmasını beklemek zorunda kaldı.

İnternetin yaygınlaşmasının ardından Yemeksepeti’nin kullancısı sayısı arttı ve yaygınlaştı.

Aydın, ilk girişimciliği olan Yemeksepeti’ni 2015 yılında Almanya Berlin’de yer alan ve dünyanın en büyük online Yemek sipariş uygulaması olarak tanınan Delivery Hero’ya 589 milyon dolar karşılığında sattı. Bu satıştan elde ettiği paranın 27 milyon dolarını, 114 çalışanına bölüştürdü. Aydın, satıştan sonra şirkette CEO olarak görev almaya devam etti.

Nevzat Aydın; Trabzonspor’da da yönetici olarak görev aldı.

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