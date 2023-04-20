Adnan Bulut Soner Yalçın’ı yerden yere vurdu! ‘Harami sofrasında ne işin var’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun danışmanı Tuncay Özkan’a yakınlığı ile bilinen KRT TV’nin Genel Müdürü Adnan Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Oda TV patronu Soner Yalçın‘a sert sözlerle yüklendi. Bulut, Yalçın’ı Belen İnşaat‘ın sahibi Hasan Dağcı için operasyonel haber yapmakla suçladı.
OdaTV bugün dikkat çekici bir habere imza attı. Haberde; Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı, ünlü iş insanı Mehmet Ali Aydınlar’ın Maslak, Eskişehir, Bakırköy ve Taksim’deki hastanelerine haciz gittiği ifade edildi.
İlgili haberde; “Haciz yazısında, “Borçlunun, maaş hesapları hariç bankanız nezdinde belirtilen hesapları üzerine haciz ve bloke konulmasına, bloke konulan hesapta para bulunması halinde 2. bir yazı beklenmeksizin paranın müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine karar verilmiştir” denildi.” ifadeleri kullanıldı.
Haber sonrası KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, Oda TV patronu Soner Yalçın‘a sert sözlerle yüklendi. Bulut, Yalçın’ı Hasan Dağcı’nın rakiplerine operasyonel haber yapmakla suçladı.
İşte Bulut’un olay ile ilgili tweetleri: