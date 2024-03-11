Dolar yeni haftaya rekorla başladı! 32 TL seviyesinde…

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, euro 35,0830 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,0000 liradan alınan dolar, 32,0020 liradan satılıyor. 35,0810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0400 lira olmuştu.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 2 bin 240 lira, çeyrek altın 3 bin 629 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 473 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 178 dolardan başladı.
BORSADA RAKAMLAR
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne 9.155 puandan başladı.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 81.79 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.79
BİTCOİN’DE SON DURUM NE?
Kripto para birimi Bitcoin bugün 68.641 dolar seviyesinde.