Antalya İle Alanya Arasında Ulaşımda Dev Adım

Antalya-Alanya arasında ulaşımı hızlandıracak dev otoyol projesinin temeli, 25 Temmuz’da düzenlenecek törenle atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek tören, bölgenin ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Otoyol, Serik kavşağından başlayarak, Toros Dağları’nın eteklerinden geçip Manavgat ve Konaklı’nın kuzeyine, Alanya Batı Kavşağı’na kadar uzanacak.

Toplam 122 kilometre uzunluğa sahip olacak yolun 84 kilometresi ana güzergâh, 38 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. Proje kapsamında 5 tünel, 16 viyadük, 7 kavşak ve 4 otoyol hizmet tesisi yer alacak. Modern yapısıyla dikkat çeken otoyol sayesinde, Antalya ile Alanya arasındaki seyahat süresi yaklaşık 2,5 saatten 36 dakikaya düşecek.

Ekonomiye büyük katkı sunacak proje ile yıllık yaklaşık 16,9 milyar TL zaman, 800 milyon TL ise yakıt tasarrufu sağlanacak. Toplamda 17,7 milyar TL’lik tasarruf hedefleniyor. Ayrıca yıllık 47 bin ton daha az karbon salınımı ile çevre dostu bir ulaşım imkânı sunulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin turizm, tarım, lojistik ve ihracat potansiyelinin ciddi oranda artması bekleniyor.

Antalya-Alanya Otoyolu’nun hizmete açılması, hem bölge halkı hem de Türkiye için önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Bölgedeki ulaşım ağının güçlenmesiyle birlikte, ticaret ve turizme de ivme kazandırılması amaçlanıyor.