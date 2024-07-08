Göçmen kaçakçısı Suriyeli bir daireyi 17 kaçak Suriyeliye kiralamış

Konya’da bir eve düzenlenen baskında, göçmen kaçakçısı Suriyelinin bir daireye kiraladığı 17 kaçak Suriyeli yakalandı. Bu olay sonrasında, “Suç kaydına rağmen bu adam neden sınır dışı edilmedi” yorumu yapıldı.