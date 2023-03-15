Seçim anketleri dış basında yankı uyandırdı! Dikkat çeken yorum…

Türkiye seçim maratonuna girerken, uluslararası basın kuruluşlarının da ülkedeki siyasi gelişmelere yönelik ilgisi artıyor. Son olarak İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir haberde, deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik desteğin azaldığı, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’10 puan gerisinde olduğu’ vurgulandı.
Gazete Oksijen’in aktardığına göre; gazete, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarı, deprem kurtarma çalışmalarından dolayı azalan destek nedeniyle Mayıs ayındaki seçimler öncesi istikrarsız bir konumda” dedi.
Erdoğan’ın görevde bulunduğu süre zarfındaki en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Daily Mail, deprem ve hayat pahalılığına da dikkat çekti. Gazetenin yazısından bazı bölümler şöyle:
“Şimdi Erdoğan, birçok insan tarafından Türkiye tarihindeki en önemli seçim olarak görülen 14 Mayıs’taki oylama öncesinde rakibinin yüzde 10 puan gerisinde bulunuyor. Seçimler sadece Türkiye’yi kimin yöneteceğini değil, nasıl yönetileceğini, ekonomisinin nereye gideceğini, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaları hafifletmek için nasıl bir rol oynayacağını ve Finlandiya ile İsveç’in NATO başvurularının kaderini de belirleyecek.”
“Anketler muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a karşı 10 puandan fazla farkla önde olduğunu gösteriyor. Millet İttifakı olarak adlandırılan muhalefet bloğu, parlamento yarışında da Erdoğan’ın AK Parti’si ve müttefiklerinin en az 6 puan önünde gidiyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise rahatlıkla yüzde 10’un üzerinde kalmaya devam ediyor.”
“Erdoğan’ın anketlerdeki mücadelesine rağmen, eleştirmenler siyaset duayeninin henüz yarış dışı bırakılmaması konusunda uyarıyor ve Türkiye’nin sıkıntıları için onu ve partisini suçlamanın tek başına onu yenmek için yeterli olmayacağını söylüyorlar. Teneo’nun siyasi risk danışmanlığı eş başkanı Wolfango Piccoli, Millet İttifakı’nın birleşik bir cephe sunması ve seçmenlere seçimlere doğru ivmelerini korumak için bir plan satması gerektiğini söyledi. Piccoli, “Türkiye’de yanlış giden her şey için sadece Erdoğan’ı suçlamak yeterli olmayacaktır. Geçmiş seçimler Erdoğan’ın olağanüstü bir kampanya yürüttüğünü gösterdi ancak son açıklamaları popüler dokunuşunu ve seçmenlerle bağlantı kurma yeteneğini kaybettiğini göstermektedir” diye konuştu.”
ANKETLER NE DİYOR?
Haberde ayrıca farklı şirketler tarafından yapılan anket sonuçlarına da yer verildi.
Buna göre:
– Aksoy Araştırma tarafından 8 Mart’ta yapılan ve Cumartesi günü yayınlanan bir anketin sonucuna göre, 6 Mart’ta muhalefet ittifakının ortak adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55,6 ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 44,4 kamuoyu desteğine sahip.
– Alf Araştırma tarafından 6-7 Mart tarihlerinde yapılan diğer bir ankete göre ise Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 55,1 iken Erdoğan’ınki yüzde 44,9. Aynı ankette Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 31,8 ile en popüler parti olurken, AKP yüzde 31 ile ikinci sırada yer aldı.
– Öte yandan Piar Araştırma, Kılıçdaroğlu’nun yüde 57,1 ile kazandığını, Erdoğan’ın ise yüzde 42,9 ile onun gerisinde kaldığını gösteriyor. Aynı ankete göre CHP yüzde 32,3, AKP yüzde 30,8 ve HDP yüzde 11,6 oy alıyor. Ana muhalefet bloku bu durumda yüzde 46,4 oy alırken, AKP ve MHP yüzde 37,8’de kalıyor.
– Bir başka şirket olan ORC Araştırma ise muhalefetin ortak adayını açıkladığı tarihten önce 4-6 Mart’ta yaptığı bir ankette, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yüzde 56,8, Erdoğan’ın ise yüzde 43,2 oy oranına sahip olduğunu tespit etmişti.