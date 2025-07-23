AYM Kararı Sonrası 700 PKK Hükümlüsüne Tahliye Yolu Açıldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 9 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren kritik kararı, terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere verilen cezalarla ilgili yeni bir dönemin kapısını araladı. AYM’nin Türk Ceza Kanunu’nun 220/6. maddesini iptal etmesiyle birlikte, örgüt adına suç işlediği iddiasıyla hüküm giyen çok sayıda kişinin infazı durduruldu ve yeniden yargılanmalarının önü açıldı.

Türkiye genelinde 700’e yakın mahkumun infaz işlemleri askıya alınırken, ilk tahliyeler Diyarbakır’da gerçekleşti. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte Diyarbakır’daki cezaevlerinde tutulan 15 hükümlünün tahliye edildiği belirtildi. Ancak, ilerleyen günlerde bu sayının artması ve tahliyelerin ülke genelinde yaygınlaşması bekleniyor.

Kararın ardından, terörle mücadele kapsamındaki yargılamalarda yeni bir değerlendirme sürecine girildi. Cezaevlerinde tutuklu olan PKK hükümlülerinin dosyaları tek tek inceleniyor ve yasal süreç yeniden başlatılıyor. Hukukçular, bu kararın sadece mevcut mahkumları değil, gelecekte benzer suçlardan yargılanacak kişileri de etkileyeceğini vurguluyor.

Toplumda geniş yankı uyandıran bu gelişme, hem adalet sisteminin işleyişi hem de güvenlik politikaları açısından önemli bir tartışma başlattı. Bazı çevreler, kararın mağduriyetleri gidereceğini savunurken, bazı kesimler ise güvenlik endişelerine dikkat çekiyor.

Yetkililer, yeniden yargılamaların hızlı ve titiz bir şekilde yürütüleceğini, hukuki süreçlerin şeffaflıkla devam edeceğini ifade ediyor. AYM’nin iptal kararının ardından yargı mercilerinin vereceği yeni kararlar, önümüzdeki dönemde kamuoyunun gündeminde olmaya devam edecek.