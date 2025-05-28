ÖZGÜR ÖZEL SİLİVRİ’DE BUĞRA GÖKÇE’NİN NİKAHINA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile Filiz Kahveci’nin nikah törenine katılarak, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Özel, nikah töreninde evlenme cüzdanını takdim ederken, ilerleyen günlerde çok daha kalabalık ve neşeli bir törenle evliliğin kutlanacağını dile getirdi.

“HAYIRLI BİR İŞ İÇİN BURADAYIZ”

Özel, Silivri’deki tören sonrası yaptığı açıklamada, “Hani derler ya, ‘Hayırlı bir iş için buraya geldik’. Ancak düşman hukuku uygulanan arkadaşlarımızla birlikte bu hayırlı işi bu uğursuz mekânda yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle cezaevi koşullarına rağmen umudu ve dayanışmayı yitirmediklerini vurguladı.

İMAMOĞLU’NA MORAL ZİYARETİ

Genel Başkan Özel, Silivri’de ayrıca tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret etti. Özel, İmamoğlu’nun 7 metrelik hücrede yüksek moral ve dirençle durduğunu belirtti. “Onu içeride tutanlar sarayda oturuyor ama psikolojik olarak yerin 7 kat dibindeler” diyen Özel, “Fizikî hapis önemli değil, asıl hapis vicdanlarda olur. Biz vicdanlarda dışarıdayız” dedi.

ADALET VE HUKUK VURGUSU

Özel, cezaevindeki dostları ve siyasi tutuklular için adalet çağrısı yaparak, “Bu zulüm eninde sonunda bitecek. Arkadaşlarımız alınları açık, başları dik olarak dışarı çıkacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Silivri’deki tutuklulardan Kadriye Kasapoğlu’nu ziyaret ettiğini anlattı. Kasapoğlu’nun masak raporları ve dekontlarıyla suçsuzluğunun ortaya konmasına rağmen tutuklandığını belirtti.

SOSYAL MEDYA VE SİYASİ DİYALOG

Özel’in bu ziyaretleri ve açıklamaları sosyal medya ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Destekçileri, dayanışma mesajları paylaşırken, hukuk ve insan hakları konusundaki hassasiyetler bir kez daha gündeme geldi. CHP liderinin kararlılığı, siyasi muhalefetin sesini yükseltmesine öncülük ediyor.