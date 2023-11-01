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Aile dizisinde Dilan ve Engin Polat’a gönderme! Sosyal medyadan cevap verdi!

Aile dizisinde Dilan ve Engin Polat’a gönderme! Sosyal medyadan cevap verdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2023 - 9:50
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Aslan Soykan karakteri; kara para aklama, vergi kaçırma gibi iddialarla gündeme gelen ve MASAK tarafından incelemeye alınarak haklarında soruşturma başlatılan son olarak da gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat’a gönderme yaptı.

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