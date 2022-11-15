Meteoroloji’den sağanak ve sis uyarısı! İşte il il 15 Kasım hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C
Az bulutlu
MUĞLA 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları bu sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 16°C
Çok bulutlu
TRABZON 16°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM 12°C
Az bulutlu
KARS 11°C
Az bulutlu
VAN 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı