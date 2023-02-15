Birce Akalay’dan yardım kampanyasına destek

Ünlü oyuncu Birce Akalay, depremzede çocuklara böyle moral verdi.

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Tüm Türkiye yardım için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde de toplanan yardım malzemeleri tırlarla bölgeye ulaştırıldı. Gençlik Merkezi’nde depremzedeler için ihtiyaç mağazası oluşturuldu.

Birce Akalay desteği

Bu kapsamda, oyuncu Birce Akalay da gençlik merkezine gelerek Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalara destek verdi.

Çocuklara moral verdi

Gönüllülerle birlikte çalışan Akalay, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Akalay, depremzedelere moral verdi.