Mansur Yavaş’tan tarihi zafer konuşması! Akşener’e yanıt verdi, Altınok’a sert yüklendi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı. Yavaş, “Bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak, tam aksine omuzlarınıza yüklediğiniz büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere düşen herkesin başkanı olmak, herkese tebessümle sarılmaktır” ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’a karşı farklı kazanan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sonuçların netleşmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi önünde zafer konuşması yaptı.
MANSUR YAVAŞ: BU SEÇİMİN KAYBEDENİ TURGUT ALTINOK’DUR
Seçimin kaybedeninin rakibi Turgut Altınok olduğunu söyleyen Yavaş, “Ankara’nın helal oylarıyla tüm Türkiye’de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni rakibimiz için çalışan hemşerilerimiz de değildir. Onların çaba, emeklerine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından kalabalığın yuhalamaya başladığı görüldü.
Mansur Yavaş saatler sonra ise halka şu sözlerle seslendi:
Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim tüm seçimlerde bizim asıl kahramanlarımız sizlersiniz. Başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan gönüllerimiz, kadınlara, gençlerimize, emeklilerimize, esnafımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine kısacası Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum.
“ROZETİMİZİ ÇIKARIP HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”
Siyasi görüşlerimiz, dünyaya bakışlarımız farklı olabilir ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız, 6 milyon Ankaralıya, kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz.
“MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ TÜM TÜRKİYE’DE TESCİLLENDİ”
Tüm Türkiye’de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur! Geçen seçimden hiç ders almayanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye devam edecekler.
“İŞTE BÖYLE REKOR OYLA SEÇİLİRSİNİZ!”
Bu seçim sonuçları bu ülkede siyaset yapan herkese bir yol haritası çiziyor. Demek ki kutuplaşmadan uzak durursanız, şeffaf olursanız, başı dara düşenin yanına Hızır gibi koşarsanız, az laf çok işle çalışırsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz! Bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak. Tam aksine bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
“SIRA GELDİ MÜJDELERİMİZE”
Sıra geldi müjdelerimize. Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ belediyelerimiz vardı. Bunlara bakın kaç belediye ilave oldu. Ayaş Belediyesi’ni, Beypazarı Belediyesi’ni kazandık, hayırlı uğurlu olsun. Etimesgut’ta, Gölbaşı’nda çok öndeyiz. Güdül’ü, Haymana’yı kazandık. Keçiören’de kazanmaya çok çok yakınız. Kahramankazan’da öndeyiz, Mamak’ta çok öndeyiz. Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar belediyelerini kazandık. Yarından itibaren hep birlikte seçilen bütün belediye başkanları kolları sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz.
AKŞENER’E ÜSTÜ KAPALI ‘KÖLE’ YANITI
Seçim sürecinde Mansur Yavaş’a sık sık sert sözlerle yüklenen Meral Akşener, son olarak “Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur” demişti. Mansur Yavaş bu konuşmasında “Biz sadece Ankara halkına köle oluruz” sözleriyle Akşener’e yanıt vermiş oldu.*