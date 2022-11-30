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Aleyna Tilki’nin son paylaşımı tartışma yarattı! “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın…”

Aleyna Tilki’nin son paylaşımı tartışma yarattı! “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın…”
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30 Kasım 2022 - 16:01

Katıldığı bir davetten paylaşım yapan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, tercih ettiği kıyafetle yine dikkatleri üzerine çekti. Siyah file bir bluz ve etek giyen Tilki’nin iç çamaşırlarının görünmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 1

İç çamaşırlı paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam eden Aleyna Tilki, bir takipçisinden gelen yorum üzerine tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Tilki, klibini izleyen takipçisinin “Şahane popon yeterince gözükmüyor. Daha çok ön plana çıkar. Take It or Leave It’de ne güzel gözüküyordu” yorumuna kayıtsız kalmadı.

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 2

“HAYATIM BOYUNCA YAŞADIĞIM TACİZLERİN DEVAMI GİBİ…”
Tilki, söz konusu yoruma şöyle karşılık verdi: “Bu tweet, toplumun çok büyük bir bölümünün iç sesi. Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 3

Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var! Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı! Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep”

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 4

İÇ ÇAMAŞIRIYLA DAVETE KATILDI
Bu açıklamasıyla günlerce konuşulan Tilki, bu akşam bir davete iç çamaşırıyla katıldı.

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 5

Davetten paylaşım yapmayı ihmal etmeyen 22 yaşındaki şarkıcıya, iç çamaşırıyla ilgili açıklaması hatırlatılarak tepki yağdı.

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 6

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Biri şuna bu kıyafetleri çeyizine koymasını ve sadece evin içinde erkek arkadaşı için giymesini söylesin artık, lütfen. Sapıttı iyice! Ya Allah aşkına bunu kimse savunmasın, korkarım yakında ayıp filmleri çıkacak” yorumunda bulundu.

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 7

İşte o yorumlar…

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 8
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 9
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 10
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 11
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 12
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 13
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 14
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 15
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 16
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 17
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 18
Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 19

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..." - Sayfa 20

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