Aybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı

“Her Yerde Sen”, “Söz”, “Şahin Tepesi”, “50 Metrekare” gibi birçok projede rol alan Aybüke Pusat, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu Tunus’ta açan Pusat, denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı.