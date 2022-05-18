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Aybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Aybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı
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18 Mayıs 2022 - 14:22

Soluğu Tunus’ta alan Aybüke Pusat, plaja indi. Ünlü oyuncu, güneşlenirken verdiği pozları Instagram’dan paylaştı

Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı - Sayfa 1

“Her Yerde Sen”, “Söz”, “Şahin Tepesi”, “50 Metrekare” gibi birçok projede rol alan Aybüke Pusat, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu Tunus’ta açan Pusat, denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

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Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı - Sayfa 2

Aybüke Pusat, tatilinden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı - Sayfa 3

Mavi desenli bikinisi ve şapkasıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu kareleri takipçileriyle paylaştı.

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Pusat’ın kalp ve nazar boncuğu emojileri eklediği gönderisi 145 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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