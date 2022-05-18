Aybüke Pusat’ın bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Soluğu Tunus’ta alan Aybüke Pusat, plaja indi. Ünlü oyuncu, güneşlenirken verdiği pozları Instagram’dan paylaştı
“Her Yerde Sen”, “Söz”, “Şahin Tepesi”, “50 Metrekare” gibi birçok projede rol alan Aybüke Pusat, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu Tunus’ta açan Pusat, denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı.
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Aybüke Pusat, tatilinden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
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Mavi desenli bikinisi ve şapkasıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Pusat’ın kalp ve nazar boncuğu emojileri eklediği gönderisi 145 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
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