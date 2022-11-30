Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti…

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile Ekim ayında dünyaevine girdi. Ancak 45 gün süren evlilikte mutsuz son yaşandı. İkili boşanma kararı aldı. Sebebiyle ilgili iddialar ise şoke etti.

Muhteşem bir düğünle Ekim ayında dünyaevine giren Engincan Ural ile Merve Kaya’dan şoke eden karar geldi. İkili boşanma kararı aldı. Sebebi ise herkesi şok etti.

1 14

Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile Ekim ayında düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Düğünde Merve Kaya’nın gelinliği dikkat çekmişti.

Transparan dantelli bir gelinlik tercih eden Kaya, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve çok konuşulmuştu.

Ancak evlilikte 2 ayı bile dolduramayan çiftin ayrılık kararı herkesi şoke etti.

Bu karara özellikle Sibel Can’ın çok üzüldüğü iddia edildi.

Bir diğer iddia ise ayrılığın nedeniyle ilgili.

TV100’deki habere göre Merve Kaya, Engincan Ural’ı aldattı.

Bunun üzerine de çift ayrılık kararı aldı.