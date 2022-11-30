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Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti…

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti…
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30 Kasım 2022 - 15:56

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile Ekim ayında dünyaevine girdi. Ancak 45 gün süren evlilikte mutsuz son yaşandı. İkili boşanma kararı aldı. Sebebiyle ilgili iddialar ise şoke etti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 1

Muhteşem bir düğünle Ekim ayında dünyaevine giren Engincan Ural ile Merve Kaya’dan şoke eden karar geldi. İkili boşanma kararı aldı. Sebebi ise herkesi şok etti.

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Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 2

Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile Ekim ayında düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 3

Düğünde Merve Kaya’nın gelinliği dikkat çekmişti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 4

Transparan dantelli bir gelinlik tercih eden Kaya, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve çok konuşulmuştu.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 5

Ancak evlilikte 2 ayı bile dolduramayan çiftin ayrılık kararı herkesi şoke etti.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 6

Bu karara özellikle Sibel Can’ın çok üzüldüğü iddia edildi.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 7

Bir diğer iddia ise ayrılığın nedeniyle ilgili.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 8

TV100’deki habere göre Merve Kaya, Engincan Ural’ı aldattı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 9

Bunun üzerine de çift ayrılık kararı aldı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 10

Çiftin bu iddialara ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 11

                                                                                            Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 12

                                                                          Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 13

Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor! Evlilik 45 gün sürdü! Sebebi şok etti… - Sayfa 14

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