CEYDA DÜVENCİ VE GÜÇLÜ METE’NİN AŞKI: EVLİLİK DEFTERİ KAPANMADI

Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan ayrıldıktan sonra, ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Temmuz 2023’te gerçekleşen boşanma sürecinin ardından yeni bir başlangıç yapan Düvenci, ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

“Hayatta Hiçbir Şeyle Vedalaşmam”

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte ilişkisi ve geleceğe dair planları hakkında açıklamalarda bulunan Ceyda Düvenci, mutluluğunu ve huzurunu vurguladı. Oyuncu, “Hayatta hiçbir şeyle vedalaşmam, her zaman merhaba derim” sözleriyle evlilik fikrine açık olduğunu ifade etti. Boşanmanın ardından doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Düvenci, bir köyde taş ev yaptırarak huzurlu bir yaşam sürmeye başladı.

Güçlü Mete ile Yeni Bir Başlangıç

Güçlü Mete ile ilişkisini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen Ceyda Düvenci, etkinliklerde sevgilisiyle samimi pozlar veriyor. Çiftin uyumu ve mutlu görüntüleri, magazin dünyasında ilgiyle takip ediliyor. Düvenci, yeni ilişkisinde çok mutlu olduğunu dile getirirken, olası evlilik planları hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Hayranlarından Destek Yağdı

Ceyda Düvenci’nin yeni ilişkisi, hayranları tarafından da destekleniyor. Sosyal medyada paylaşılan yorumlar, ünlü oyuncunun mutluluğunun takipçileri tarafından memnuniyetle karşılandığını gösteriyor. Hayranları, hem özel hayatındaki huzuru hem de kariyerindeki başarıları için ünlü oyuncuyu tebrik ediyor.

Geleceğe Umutla Bakıyor

Ceyda Düvenci, hayata pozitif bakışı ve mutluluğuyla örnek olmaya devam ediyor. Oyuncunun, hem özel hayatındaki yeni başlangıç hem de kariyerindeki gelişmelerle gündemde kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com