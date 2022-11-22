Aleyna Tilki’nin 2 günlük partisi

Aleyna Tilki 2 gün boyunca partiledi, eve gitmeyince kıyafetini de değiştiremedi.

EĞLENCE ZAMANI

Aleyna Tilki önceki gece Etiler’deki bir kulüp çıkışında görüntülendi. Arkadaşlarıyla beraber araca binerken objektife yansıyan genç Şarkıcı, bir gece önce de aynı kıyafetlerle eğlencedeydi.

ÇANTASIYLA GİZLENDİ

2 gün boyunca partilerde eğlenen Aleyna Tilki’nin eve gitmediği için kıyafetini değiştiremediği öğrenildi.

Görüntülendiğini fark edince çantasıyla yüzünü gizleyen genç popçu, bindiği araçla hızlıca uzaklaştı.