Okan Bayülgen kızı ile aynı sahnede

Okan Bayülgen’in Shakespeare’in ünlü trajedisi “III. Richard”dan ilham alarak yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Richard” oyunu, Maximum Uniq Hall’de sahnelendi

Şenay Gürler, Özgün Çoban ve Su Sonia Herring’in yanı sıra Okan Bayülgen’in kızı İstanbul Bayülgen’in de rol aldığı “Richard” oyunu sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Gecenin sonunda Bayülgen ve ekibi ayakta alkışlandı. “Richard”ın 18 ve 19 Aralık’taki temsillerinin biletleri satışa çıktı. Oyun, sezon boyunca aynı adreste seyirciyle buluşmaya devam edecek.