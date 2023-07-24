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Beşiktaşlı yıldızı döve döve hastanelik etti! İşte saldırı anının görüntüleri…

Beşiktaşlı yıldızı döve döve hastanelik etti! İşte saldırı anının görüntüleri…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2023 - 10:40

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’ın Bakırköy’de trafik kazası sonrası darp edildiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Beşiktaşlı yıldızı döve döve hastanelik etti! İşte saldırı anının görüntüleri...
 

Bakırköy’de otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada darbedildi. Futbolcunun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi’nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan’a saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yavuz D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayı gören Yunus Adıgüzel, “Bugün burada iki farklı kaza oldu. Birisi saat 16.00 sıralarında oldu, diğeri ise bir saat sonra oldu. İlk kaza maddi hasarlıydı, kısa sürede buradan ayrıldılar” dedi.

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