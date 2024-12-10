AFRA SARAÇOĞLU DERGİ ÇEKİMİNDE: İDDİALI POZLAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Son dönemin popüler oyuncularından Afra Saraçoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra stil ve güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Saraçoğlu, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti ve çekimden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi topladı.

İDDİALI POZLARA BEĞENİ YAĞDI

“Yalı Çapkını” dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Afra Saraçoğlu, dergi çekiminde verdiği iddialı pozlarla yine göz kamaştırdı. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri, oyuncunun doğal güzelliğini ve tarzını övgü dolu sözlerle karşıladı. “Ne yapsa yakışıyor”, “Harikasın” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdiler.

BAŞARILARIYLA GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ Man of the Year 2024 ödül töreninde “Yılın Göz Alıcı Başarısı” ödülüne layık görülen Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla da dikkat çekiyor. Hem ekranda hem de özel hayatında gözlerin çevrildiği bir isim olmayı sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Afra Saraçoğlu’nun dergi çekiminden paylaşılan kareleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranlarından büyük ilgi gördü. Güzel oyuncunun bu cesur ve zarif tarzı, moda severlerin de ilgisini çekti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/