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Aktif siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş’tan HDP’ye tepki! “Talebim gerekçe sunulmadan reddedildi”

Aktif siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş’tan HDP’ye tepki! “Talebim gerekçe sunulmadan reddedildi”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Haziran 2023 - 10:57
Aktif siyaseti bırakan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yayınlanan röportajında HDP’nin aday çıkarmama kararına giden süreci anlattı. Demirtaş, “Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca, ‘Benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir’ dedim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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