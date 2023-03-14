Togg’un fiyatı bugün açıklanacak… Heyecanlı bekleyiş: İlk yerli otomobil satışa çıkıyor

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’un satışa çıkarılması heyecanla beklenirken vatandaşlar otomobillerin fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Mart ayı içinde satışa çıkması beklenen Togg’un C segmenti Suv araçlarının fiyatının bugün açıklanması bekleniyor.

Türkiye’nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg’un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını ifade etti.

TOGG FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CNN Türk’ün aktardığı bilgiye göre Togg C-SUV segmenti araçların fiyatlarının bugün açıklanması bekleniyor.

“FİYAT ULAŞILABİLİR POLİTİKADA OLACAK”

Babacan, “Fiyatın da ulaşılabilir politikada olacağının altını çizelim. C segment SUV araçlara yüzde 10 ÖTV uygulanacak, daha uygun bir fiyat olacak. Fiyat açıklandıktan sonra Mart ayı içinde de satışların başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TOGG’A ÖZEL DÜŞÜK MALİYETLİ FİNANSMAN

Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg’a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

Togg’un Bursa Gemlik’teki üretim üssünde 29 Ekim’de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030’a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.

ŞARJ İSTASYONU HAMLESİ

Türkiye’nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg’un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo’nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg’a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.