Sharon Stone’nun Kurtlar Vadisi itirafına senaristten yanıt! ‘Hiçbir şey anlamadık’ demişti

ABD’li aktris Sharon Stone, 2005 yılında Andy Garcia ile ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı. Hollywood yıldızı, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, “Sette kimse İngilizce konuşmuyordu” diyerek bir anda dikkatleri fenomen diziye çevirdi. Stone’un gündem olan sözlerine, dizinin senaristi Bahadır Özdener’den yanıt geldi.
TRT World’de yayınlanan ‘Turkish Tea Talk with Alex Salmond’ (Türk Çayı Sohbeti) programına konuk olan Sharon Stone, yıllar önce konuk oyuncu olduğu Kurtlar Vadisi hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
“HİÇBİR ŞEY ANLAMADIK”
66 yaşındaki yıldız, “Bize cömert bir ücret ödendi. Andy (Garcia) ile sete gittik. Bizden başka kimse İngilizce konuşmuyordu. Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı yine Türkçe oluyordu. Ne yaptığımızı bilmiyorduk, kaybolmuş gibiydik. Hiçbir şey anlamadık” demişti.
Kurtlar Vadisi setinde yönetmen haricinde herkesin İngilizce bildiğini, senaryonun da İngilizce yazıldığını dile getiren senarist Bahadır Özdener, ABD’li oyuncunun açıklamasına anlam veremediğini söyledi.
“NECATİ ŞAŞMAZ’IN İNGİLİZCESİ KUSURSUZDUR”
Senaryonun tamamı İngilizceydi. Sette İngilizce bilmeyen tek kişi yönetmenimiz Serdar Akar’dı. Zaten set ekibinin tamamı Amerikalıydı. Necati (Şaşmaz) Abi’nin İngilizcesi de kusursuzdur çünkü uzun yıllar Amerika’da yaşadı.
Sharon Stone’la o dönem uzun uzun sohbet ettik. Hatta senaryonun kalitesinden ve entelektüel seviyesinden bahsetti. Şahit gösterdiği Andy Garcia da daha sonra İstanbul’a gelip, tekrar Kurtlar Vadisi’nde oynadı. Şimdi neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum.
ÖNCE KANADA, SONRA ABD
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı, Sharon Stone ile öpüşme sahnesinde kamera karşısına geçmişti. 20’li yaşlarında kısa süre Kanada’da kalan Necati Şaşmaz, daha sonra altı yıl boyunca ABD’de yaşamıştı.