Sharon Stone’nun Kurtlar Vadisi itirafına senaristten yanıt! ‘Hiçbir şey anlamadık’ demişti

“HİÇBİR ŞEY ANLAMADIK”

66 yaşındaki yıldız, “Bize cömert bir ücret ödendi. Andy (Garcia) ile sete gittik. Bizden başka kimse İngilizce konuşmuyordu. Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı yine Türkçe oluyordu. Ne yaptığımızı bilmiyorduk, kaybolmuş gibiydik. Hiçbir şey anlamadık” demişti.