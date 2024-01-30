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AK Parti’nin İstanbul için yaptığı analizler ortaya çıktı! ‘Tek tek hesaplanıyor…’

AK Parti’nin İstanbul için yaptığı analizler ortaya çıktı! ‘Tek tek hesaplanıyor…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ocak 2024 - 16:54

Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı.

Yarışın İstanbul ayağında AK Parti, Ekrem İmamoğlu’na karşı Murat Kurum’u sahaya sürdü ve iktidar partisinde ‘artı – eksi’ değerlendirmeleri yapılmaya başlandı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AK Parti kurmaylarının oylardaki olası değişimleri santim santim hesapladığını aktardı. “Partide yapılan analizlere göre, CHP’nin İstanbul yerel seçimlerindeki geleneksel oyu yüzde 32-35 civarında. Tek başına girerse bu oranın daha da düşeceği iddia ediliyor” diyen Babacan, şöyle devam etti:

“İYİ Parti’nin İmamoğlu’dan kopmuş olmasının, kendisine yüzde 4 oy kaybettireceği savunuluyor. DEM’in İstanbul’daki oy oranının yüzde 11 civarında olduğu belirtiliyor.

DEM İZLENİYOR

DEM’deki her türlü hareketlenme yakından izleniyor. AKP’lilerin iddiasına göre, parti yönetimi ‘İmamoğlu’nu destekleyin’ dese bile oyların tamamı gitmeyecek. DEM’in kim olursa olsun kendi adayını çıkarması dört gözle bekleniyor ve kapalı kapılar ardında destekleniyor. Ayrıca böyle bir ittifakın, yüzde 3-4 civarında olan ulusal-milliyetçi oyları kaçıracağı savunuluyor.

CHP BİLEŞENLERİNE BAKIŞ

CHP ile Kürtler ve Aleviler arasında sorun olduğu, küskün oldukları iddiaları yayılmaya çalışılıyor. Bütün bunları üst üste yazan AKP kurmayları, bu kez İstanbul seçimlerinin aleyhlerine olduğunu savunuyorlar.

HESABA KATILMAYANLAR

Tüm bu analizlerde, ekonomik kriz, dizginlenemeyen enflasyon, merkezi hükümetin başarısızlığı ve oy kaybı, Konyalı Murat Kurum’un seçmen profiline henüz oturmamış olması, Kurum’un vaatlerinin bir bölümünü İmamoğlu’nun zaten gündeme getirdiği, son seçimlerin iptal ettirilmesi, siyasi yasak getirme çabaları ve bunların etkisi gibi konular ise AKP analizlerinde yer almıyor.”

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