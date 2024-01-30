Aldatılan damat düğününde intikam aldı. Herkesin içinde dev ekrana yansıtıldı

Çin’de evlilik hazırlıkları yapan bir çift, düğün günlerini iple çekerken, damat aldatıldığını öğrenince müstakbel eşi için bir intikam planı hazırladı. Çin’de gerçekleşen düğünün detayları, sosyal medya platformlarında gündem oldu. Bir otelde gerçekleştirilen düğüne, birçok konuk katılırken, konukları akıllarına hiç gelmeyecek bir sürpriz bekliyordu.

EKRANA YANSITILDI

Düğüne katılan konuklar, her şeyden habersiz bir şekilde eğlenirken düğünde geniş bir ekrana yansıtılan video herkesi şaşkınlığa uğrattı. Yansıtılan görüntüler, gelinin nişanlısı olmayan biriyle yaşadığı ilişkiyi gösteriyordu. İkilinin, düğünden bir gün önce bir otelde buluştukları ve aralarında yasak bir ilişki olduğu net bir şekilde görülürken bu görüntüler, izleyen herkesi derinden etkiledi.

Gelini tanıyan bir kişi, yasak ilişkiyi fark etmiş ve durumu damada iletmek için ikilinin fotoğraflarını çekmişti. Üzgün ve öfkeli olan damat, düğünü iptal etmek yerine bir intikam planı hazırlamıştı.

GELİN SALONU TERK ETTİ

Söz konusu görüntüler, gelinde büyük bir utanca neden oldu ve gelin salonu terk etti. Düğün büyük bir skandal ile sonlandı. Yaşanan anlar, hem davetliler hem de sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu.