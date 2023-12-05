Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı.
Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki 3. sınavı 19 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise ALES sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte sonuçlarını sorgulamaya başladı.
2023 ALES/3 sınav sonuçları için gözler ÖSYM’nin sonuç sayfasına çevrilmişti. Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı.
ALES sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ALES puanı kaç yıl geçerli?
Bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanların başvuru yapabildiği ALES sınavının sonuçları 5 yıl süre ile geçerli olacak.