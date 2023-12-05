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ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Aralık 2023 - 13:10

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı.

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