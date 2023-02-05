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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu…

Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu…
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05 Şubat 2023 - 12:10

Dizilerle ilgili final haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan iddialı dizi ile ilgili final kararı geldi. Üstelik final tarihi de belli oldu. İşte ekranlara veda etmeye hazırlanan diziye dair tüm detaylar…

Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 1

Ekrana veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen fakat reytinglerde istenileni veremeyen dizide geri sayım başladı.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 2

Kanalların bin bir emekle seyirciyle buluşturduğu bazı diziler, kimi zaman beklenen ilgiyi göremiyor ve kısa sürede ekrana veda ediyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 3

Bazıları da ekran macerasına çıkmadan önce planlanan final bölümüyle hayranlarına veda ediyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 4

Art arda yayın hayatına başlayan diziler yine peş peşe final yapıyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 5

Yeni veda haberi Kanal D’nin iddialı dizisinden geldi.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 6

tv100’ün haberine göre Erkan Petekkaya, Dilin Döğer’e Sezin Akbaşoğulları, Rojda Demirer, Ali Öner ve Cengiz Orhonlu’nun eşlik ettiği  O Kız için final kararı alındı.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 7

REYTİNGLERE DAYANAMADI

Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan dizinin son bölümde reytingler iyice düşmüştü.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 8

Kanal D ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi reytinglere dayanamadı ve final kararı alındı.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 9

O KIZ NE ZAMAN BİTİYOR?

O Kız dizisinin final tarihi de belli oldu.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 10

En son 20. Bölümü ile ekranlara gelen dizi 25. bölümde veda ederek ekran yolculuğunu sonlandıracak.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 11

O KIZ KONUSU

Yaşadığı zorluklarla dolu hayattan kurtulmak isteyen Zeynep adında bir genç kız, sosyal medya fenomeni olarak bu yoksul hayatı geride bırakmak ister.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 12

Hayallerine kavuşacağı günü bekleyen Zeynep bir yandan da babasına annelik yapmak zorundadır.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 13

Çünkü 45 yaşındaki babası aslında 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 14

Ana rahminde boynuna dolanan bir kordon yüzünden elinde oyuncak arabasıyla adeta bir çocuk gibi davranan Kadir, saf ve temiz bir kalbe sahiptir.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 15

Zeynep’in dedesi Kadir için her zaman “Sadece anasına babasına değil sana da sınav olarak doğdu baban” der.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 16

Halasının evinde kuzenleriyle sıkışıp kaldığı odadaki yer yatağından, halasını ezen eniştesinden ve parasızlıktan kurtulmak isteyen Zeynep, imkansızı imkanlı kılmak ister.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 17

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan’ın evine her hafta temizliğe giden Zeynep, bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 18

Onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren bir menajerlik ajansı yöneten Sitare’nin de bir sırrı vardır.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 19

O KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımını Focus Film’in üstlendiği “O Kız” dizisinin yönetmen koltuğunda Özlem Günhan otururken dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Erkan Petekkaya ve Dilin Döğer’in başrollerini paylaştığı dizi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 20

Dizi severlerden büyük beğeni toplayan yapımın kadrosunda Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Macit Koper, Asiye Dinçsoy, Orhan Kılıç, Ayten Uncuoğlu, Münire Apaydın, Ilgın Çakır, Melih Selçuk, Ece Efe, Göktuğ Yıldırım, Cem Kurtoğlu, Deniz Bakacak, Mustafa Konak, Nehir Gökdemir ve Zeynep Sönmez gibi yıldız oyunlar yer alıyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 21

O KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Duygu yüklü hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen O Kız dizisinin çekim yerleri birçok kişi tarafından arama motorlarında hızla araştırılıyor.

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Kanal D’nin iddialı dizisi final yapıyor! Hayranları şokta, tarihi de belli oldu… - Sayfa 22

İstanbul’da çekimlerinin gerçekleştiği bilinen fenomen dizi Beşiktaş ve Galata gibi lokasyonlardaki renkli görüntüleriyle büyük beğeni topluyor.

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