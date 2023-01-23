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AK Parti’li Bülent Turan’dan CNN Türk’te önemli seçim tarihi açıklaması

AK Parti’li Bülent Turan’dan CNN Türk’te önemli seçim tarihi açıklaması
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23 Ocak 2023 - 14:12

14 MAYIS’TA SEÇİM OLACAK MI?

Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız son grup toplantısında 14 Mayıs’ı işaret etti. Resmi takvim hala 18 Haziran’dır. Bir erken seçim gündemimiz yok. 18 Haziran’da neden yapmayacağız. Ramazan Bayramı, Hac dönemi, mevsimlik işçiler, Kurban Bayramı… Hem ilk turu hem ikinci turu planlamak zorundasınız. Bu hac meselesinin 2 turda da olmadığı 7 Mayıs ve 14 Mayıs var. Biz istiyoruz ki 18 Haziran’a en yakın tarih olan 14 Mayıs var. Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs’ta olacak. Kararın Meclis’ten çıkmasını isterdik. İYİ Parti ve CHP yolu kapattı. Seçim tarihini Cumhurbaşkanının almasını bekliyoruz. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir.

(‘Türkiye felaketin eşiğinde’ ifadeleri…) AK Parti döneminde 15 seçim yapıldı. Halkımızdan başka referansımız olmadı şimdiye kadar. Erdoğan ile Türkiye’nin kaderi birleşti. Erdoğan, onlarca bir risk… Bu derginin bizi sevmemesi gurur vesilesi. İçerde de dışarıda da Erdoğan eleştirisine bakın aynı şeyleri söylüyorlar. Türkiye’de halkın kanaatlerini sisteme yansıtan bir sistem var. Diktatörlüğü bırakın tam tersi millet birlikte yürüyen bir sistem var Türkiye’de.

ERDOĞAN’IN YENİDEN ADAYLIĞI TARTIŞMASI

Sayın Erdoğan bugüne kadar birçok engelle karşılaşmış bunları aşmış bir lider. YSK sürece ilişkin itiraz konuları varsa bunlar değerlendirilir. Erdoğan, 2018’de yeni sisteme göre ilk kez Cumhurbaşkanı oldu. ‘Aday olamaz’ diyen hukuk cahilidir.

SEÇİM KANUNU DEĞİŞECEK Mİ?

Mecburum diye anlatmaya çalışıyorum. Dön dolaş aynı konuların tartışılması vahim. Bunlar üzücü şeyler. 2010 yılında YSK’nın bir kararı var. SEÇİM günü esastır diye bir kararı var, neyi tartışıyorsunuz. Seçimin tarihi hangi gün ise 1 yıl hesabı o zaman başlar.

6’LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Seçim geldi, hala adayları yok. Hala Suriye politikalarını, ekonomi politikalarını bilmiyoruz. Eğer Kılıçdaroğlu aday olsaydı, bu güne kadar açıklardı. Hala açıklanmamış olması masadaki krizi gösteriyor. Kemal Bey’in cesareti olsa şimdiye kadar aday olurdu. Daha şimdiden yetki yokken kavga eden anlayışın bu ülkeye nasıl katkısı olur.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Biz başörtüsü meselesinin samimiyetle çözülsün istiyoruz. İYİ Parti ve CHP biraz daha makul. Dünkü tabloyu gördükten sonra şunu söylemek istiyorum, biz polemik istemiyoruz. Kavga etmek istemiyoruz, iş üretmek istiyoruz.

Anayasa değişikliğine ‘evet’ diyoruz. AK Parti grubu firesiz ve eksiksiz evet diyecektir. 400’ü geçerse neden buna rağmen referanduma gidelim. 400’ü geçmişsek referanduma gitmeyiz.

(3 sandık mı kurulacak?) Bunlar ileri ki tartışmalar. Derdimiz 600’e yakın bir sayıyla bu konunun açılmamak üzere bitmesi.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Biz başörtüsü meselesinin samimiyetle çözülsün istiyoruz. İYİ Parti ve CHP biraz daha makul. Dünkü tabloyu gördükten sonra şunu söylemek istiyorum, biz polemik istemiyoruz. Kavga etmek istemiyoruz, iş üretmek istiyoruz.

Anayasa değişikliğine ‘evet’ diyoruz. AK Parti grubu firesiz ve eksiksiz evet diyecektir. 400’ü geçerse neden buna rağmen referanduma gidelim. 400’ü geçmişsek referanduma gitmeyiz.

(3 sandık mı kurulacak?) Bunlar ileri ki tartışmalar. Derdimiz 600’e yakın bir sayıyla bu konunun açılmamak üzere bitmesi.

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