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Rusya’dan flaş açıklama: Kiev’den yazılı güvence aldık

Rusya’dan flaş açıklama: Kiev’den yazılı güvence aldık
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02 Kasım 2022 - 17:26

Rusya tahıl anlaşmasına geri dönme kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘Kiev’den yazılı güvence aldık’ denildi. Ukrayna’dan da konu ile ilgili açıklama geldi.

Rusya tarafından 29 Ekim’de güvenlik sorunu gerekçe gösterilerek askıya alındığı duyurulan tahıl anlaşmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

AFP’de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Rusya tahıl anlaşmasına geri dönme kararı aldı. Konu ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘Kiev’den yazılı güvence aldık’ denildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye ve BM’nin çabalarıyla Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü ilan ederek, ’29 Ekim’de, Ukrayna tarafından Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan gemilere karşı terör saldırısında bulunulması sonrası Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldı. Rusya’nın bu tutumu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyi’ne sunuldu. Türkiye ve Birleşmiş Milletler sayesinde, tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya’ya karşı askeri operasyonlar düzenlenmesi için kullanılmayacağına dair Ukrayna’dan yazılı garanti aldık. Rusya Federasyonu şu an için alınmış olan garantileri yeterli görmektedir ve Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlayacaktır’ ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA PUTİN’DEN

Bu açıklamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Endonezya Devlet Başkanı ile görüşmesinde Rusya’nın Karadeniz tahıl anlaşmasına döneceğini söyledi

‘KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ DEVAM EDİYOR’

Ukrayna’dan da konu ile ilgili bir açıklama geldi. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

‘Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor. 3 Kasım Perşembe günü tarım ürünleri taşıyan 8 geminin daha ‘tahıl koridoru’ndan geçmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) gerekli bilgiler verildi. Ayrıca yarın Boğaz’da denetimler yapılacak.’

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, anlaşma doğrultusunda Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesi için Karadeniz’de oluşturulan güvenlik koridorunda gemi trafiğinin durdurulduğu bildirilmişti.

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, “Ukrayna’nın 29 Ekim’de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği terör eyleminin etrafındaki durum netleşene kadar Karadeniz Girişimi tarafından tanımlanan güvenlik koridoru boyunca trafik askıya alındı. Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor” denilmişti.

Açıklamada tahıl anlaşmasında Rusya’nın tavrıyla ilgili BM ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de rapor sunulduğu ifade edilmiş, güvenlik koridoru ve insani yardım koridorlarından Rusya’ya saldırıların sürdürülmemesi için BM’den destek istendiği belirtilmişti.

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